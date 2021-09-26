المهندسين: جميع المشروعات الاستثمارية للنقابة تهدف لزيادة الموارد

كتبت ـ آية دعبس

أكد الدكتور حماد عبدالله رئيس المكتب الفنى لنقابة المهندسين، أن جميع المشروعات الاستثمارية للنقابة ستكون أحد الروافد الرئيسية لزيادة موارد الصندوق وتعظيم إيراداتها، قائلا: الشغل الشاغل للمكتب الفنى للنقابة هو تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول النقابية والتى ظلت مهملة لسنوات طويلة، وتعظيم إيراداتها، دون تحمل صندوق المعاشات أى أعباء مالية، وهو ما تحقق بالفعل حاليا فى مشروعات مستشفى المهندسين، وأرض سيتى ستار ومصنع المكرونة والمجمع الصناعى بكفر ربيع.

وأضاف، فى بيان أصدرته النقابة: أن النقابة تلقت عروضا كثيرة من جهات عديدة للمشاركة فى تنفيذ مشروع مستشفى المهندسين من بينها اتحاد المهن الطبية، كما تلقت مؤخرا عدة عروض للمشاركة فى مشروع استغلال أرض سيتى ستار من بينها عرض كتابى رسمى قدمته إحدى الجهات المصرية ذات السمعة الطيبة، والتى عرضت مشاركة النقابة لإقامة مشروع مجمع سكنى ادارى تجارى فندقى فى أرض سيتى ستار".

وتابع " كل عروض المشاركة التى تتلقاها النقابة ليس لها إلا معنى واحد وهو أن مشروعات النقابة مشروعات واعدة ودراسات الجدوى التى أجرتها النقابة عليها كانت دراسات محترمة شجعت جهات عديدة لتقديم عروض لمشاركة النقابة فى تلك المشروعات"، مشددا على أن النقابة تلتزم بشكل كامل بالقوانين المنظمة لإقامة المشروعات الاقتصادية، كما تلتزم بالشفافية المطلقة فى مناقشة تلك العروض لاختيار ما يحقق اعلى عائد لصندوق معاشات النقابة".

وواصل "كل ما تقدمه النقابة فى مشروعاتها الاستثمارية الحالية هو أصول كانت مهملة وغير مستغلة، وتم اعادة الحياة إليها من جديد، اضافة إلى دراسات جدوى واقتصادية وتصميمات هندسية تم تقديمها للنقابة بشكل تطوعى".

وأعلن رئيس المكتب الفنى للنقابة، أن شركة المقاولون العرب بدأت أمس السبت 25 سبتمبر 2021 تشييد مستشفى المهندسين.

وأضاف " المكتب الفنى والمجلس الأعلى للنقابة يخضعان كل العروض لدراسات مستفيضة.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد عبدالعظيم – وكيل النقابة أن نقابة المهندسين تمتلك حاليا فرصة لا تعوض لتعظيم أصولها الاستثمارية بفضل ما يبذله المكتب الفنى من جهود فى هذا الشأن، وقال " المكتب الفنى يضم قامات علمية وهندسية كبيرة قادرة على النهوض بأصول النقابة وبمشروعاتها الإستثمارية".

وأضاف "هيئة مكتب النقابة والمجلس الأعلى والمكتب الفنى يعلمون على قلب رجل واحد لتعظيم إيرادات النقابة، ونرحب بمقترحات المهندسين لتنمية موارد النقابة".

وقال المهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد، إن جميع مشاريع النقابة تتم بضمان صندوق المعاشات وهذا ما سوف يتم بمشروع مستشفى المهندسين وجميع المشاريع الاستثمارية التى تنفذها النقابة، كما ان النقابة تعمل فى أطار منظمى محترف لتنمية عوائد صندوق المعاشات ويتم الاستعانة بالعديد من الكفاءات والكوادر للوصول لأفضل النتائج وهو ما كانت تفتقده نقابة المهندسين سابقا.

وقال الدكتور هشام سعودى - عضو لجنة مشروع سيتى ستار، إن التعاون والتشاور يتم بشكل احترافى ورائع بين المكتب الفنى والمجلس الأعلى للنقابة لتحقيق اعلى عائد استثمارى للنقابة " مشيرا إلى أن النقابة اشترت ارض سيتى ستار فى فبراير عام 1989، وتسلمتها عام 1991، وتركتها دون استغلال حتى جاء المجلس الاعلى الحالى وقرر اعادة الحياة لهذه الأرض واقامة مشروع معمارى كبير بها، خاصة وأن مساحتها الحالية تبلغ 29 ألفا و914 مترا، وقيمتها تتجاوز مليار و400 مليون جنيه.

وأوضح أن الدكتور أحمد الزيات أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، قدم مقترحا لمشروع اسكانى خدمى تجارى ادارى يقام فوق ارض سيتى ستار، وهو مجرد فكرة مبدئية لما يمكن إقامته فوق أراضى سيتى ستار، ولكن المشروع النهائى سيتم اختياره عبر مسابقة معمارية تطرح على جموع المهندسين طبقا لكراسة شروط تتوافق مع كل الضوابط والأحكام والاشتراطات الخاصة بالأكواد الجديدة وتحقق للنقابة أقصى استفادة ممكنة.

وأكد الدكتور احمد الزيات، أن الهدف الرئيسى لمشروعه المعمارى الذى قدمه للمكتب الفنى للنقابة هو الوصول لأعلى استفادة معمارية من أرض سيتى ستار، مشيرا إلى أن موقع أرض موقع سيتى متميز، لافتا إلى وجود ثلاث أوجه للتعامل مع الارض لتحقيق اقصى استفادة طبقا لما هو مطروح من الاشتراطات البنائية. موضحا ان اول تلك الاوجه هى التعامل مع الموقع كقطعة ارض واحدة وفى هذه الحالة سيكون اجمالى مسطحات الاستثمار حوالى 20 الف متر مربع، فيما لو تم التعامل كمشروع تقسيم سوف يكون اجمالى مسطحات الاستثمار حوالى 31 الف متر مربع، اما لو تم التعامل بمعامل بناء 6، سيصل اجمال مسطحات الاستثمار الى حوالى 174 الف متر مربع وبالتالى فالأفضل هو التعامل معها بمعامل بناء 6 لاقامة 6 ابراج منفصلة تصل لارتفاع 66 متر تصلح لتكون مشروع سكنى وادارى وسياحى وفندقى وتجارى وسياحى.

وشدد الدكتور شريف هدارة عضو المكتب الفنى على حرص المكتب الفنى على سرعة استغلال أرض ستى ستار بما يحقق عائدا محترما للنقابة وصندوق المعاشات.