وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن المغربى بأنه تم إحباط عملية للهجرة غير المشروعة انطلاقا من شاطئ “الخيرة” بمدينة الداخلة، حيث أسفرت عن القبض على 5 منظمين وبرفقتهم 49 شخصا من راغبى الهجرة غير المشروعة ، من بينهم 6 نساء و9 قاصرين، كما تم ضبط قارب مطاطي مزود بمحركين بحريين ومجموعة من البراميل التي تحتوي على وقود البنزين.



وأضاف البيان أن التحريات المكثفة كشفت تورط موظف يعمل بنفس المدينة، يقوم بتسهيل عمليات الهجرة غير المشروعة مقابل تلقي مبالغ مالية من المنظمين.



وأوضح البيان أنه قد جرى التحفظ على المشتبه فيهم لاجراء التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد باقي الامتدادات المحتملة والمتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.