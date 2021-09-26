الكشف على 220 حالة فى قافلة طبية بقرية منشية سرور فى المنوفية.. صور

المنوفية - محمود شاكر

نظمت الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مدينة السادات، قافله طبية مجانية بقرية منشية سرور التابعة لمركز السادات بكفر داوود بمحافظة المنوفية، وضمت القافلة تخصصات باطنة وعظام وجلدية وأطفال وتحاليل .

يأتى ذلك فى إطار مبادرة حياه كريمة وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور أحمد بيومى، وبرئاسة الدكتور خالد جعفر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضحت جامعة السادات، فى بيان، أن القافلة شهدت إقبال كبير من آهالى القرية، التى نجحت فى الكشف وتوزيع العلاج مجاناً، حيث بلغ إجمالى المستفيدين من القافلة 220 حالة ضموا 28حالة باطنة، و56 حالة عظام 69 حالة أطفال و52 حالة جلدية و15 حالة تحاليل.



قافله طبيه بقرية منشية سرور فى المنوفية



قافله طبيه بقرية منشية سرور فى المنوفية