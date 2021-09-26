الغردقة تحتفل باليوم العالمى للسياحة بكرنفال تشكيلى بمشاركة 120فنانا.. فيديو

البحر الأحمر - عماد عرفة

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من منطقة الممشى السياحى بمدينة الغردقة، حيث تقام احتفالات اليوم العالمى للسياحة، والذى يتخلله فقرات فنية، وكذلك معرض لعرض أعمال 120 فنانا تشكيليا من المشاركين فى فاعليات احتفالات اليوم العالمى للسياحة.

كما تضمنت الاحتفالات فقرات فنية أجنبية ولعب أطفال، وكذلك فنون تشكيلية وفنانين من عدة دول مختلفة، ومن المقرر أن تختتم غدا الاحتفالات وتضم الاحتفالات بيوم السياحة العالمى عرض لوحات فنية لـ 120 فنانا وفنانة من 12 دولة، بحفل ضخم بالممشى السياحى بمنطقة الداو أرت برومناد، بمدينة الغردقة،

ويضم حفل الختام غدًا افتتاح معرض لعرض أعمال الفنانون المشاركون، بالإضافة إلى مجسم تشكيلى لونى تحت اسم هرم السياحة والفنون وهو مجسم ضخم يتم إهدائه للدولة ليكون معلمًا حضاريًا وذكرى لهذا الحدث الفنى الضخم، بجانب مشاركة فرقه أوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقياده المايسترو مازن دراز.

كان الفنانون المشاركون قد واصلوا أعمالهم بالممشى السياحى بالتشكيل المجسم والرسم والتصوير على المجسمات والسيرف بورد، بالإضافة إلى فرق موسيقية واستعراضية خلال عمل الفنانون، حيث قدم الفنانون المشاركون إبداعهم أمام الجمهور بالممشى السياحى.

وتستضيف مدينة الغردقة كرنفال الداو الدولى للسياحة والفنون ضمن احتفالات العالم ومحافظة البحر الأحمر، بيوم السياحة العالمى، خلال الفترة من 21 إلى 28 من الشهر الجارى، بالممشى السياحى بمنطقة الداو أرت برومناد، بمشاركة 120 فنان وفنانة من 12 دولة، احتفالًا بيوم السياحة العالمى.

ويعد الممشى السياحى متحف مفتوح لزائرى الغردقة، ويضم 28 تمثال لأشهر الفنانيين العالمين وهو الأول من نوعة فى محافظات مصر، ويستهدف تحسين الصورة الذهنية والبصرية لضيوف الغردقة.

من جانبه قال الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون ومنظم الكرنفال، إن الكرنفال الذى يُقام برعاية الداو للتنمية، ومحافظ البحر الأحمر، ووزارة السياحة، وهو كرنفالًا فنيًا جماليًا يشكل فيه الفنانون التشكيلين مجسمات تشكيلية ملونة عن رؤيتهم لمعالم مصر السياحيًا تشكيليًا وفنيًا ويشارك فىه 120 فنان وفنانة من دول مختلفة أبرزها مصر ولبنان وروسيا وبيلاروسيا وبلجيكا وأوكرانيا وانجلترا وتركيا والسعودية وفلسطين.

وأضاف حميدة، أن فعاليات الكرنفال شهدت هذا العام حضور قوى من كبار الفنانين والفنانات من دول مختلفة، للمشاركة فى 4 أقسام مختلفة من الفنون التشكيلية، وهم، "التشكيل المجسم والرسم والتصوير على المجسمات والسيرف بورد و وفرق موسيقية واستعراضية يوميًا، وقدم الفنانون المشاركون إبداعهم أمام الجمهور بالممشى السياحى.



الغردقة تحتفل باليوم العالمى للسياحة



الغردقة تحتفل باليوم العالمى للسياحة