اليوم السابع
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العربية للتصنيع تعلن بدء إنشاء محطات إنتاج شتلات قصب السكر بأسوان

الأحد، 26 سبتمبر 2021 11:05 ص
العربية للتصنيع تعلن بدء إنشاء محطات إنتاج شتلات قصب السكر بأسوان الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع
كتب زكى القاضي

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أكد الفريق "عبد المنعم التراس"، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في معدلات تنفيذ منظومة الري الحديث، وفقا لأحدث النظم العالمية الحديثة، مشيرا إلى أن العربية للتصنيع لديها من الخبرات البشرية والتقنية والتكنولوجيا المتقدمة، للمشاركة في تطبيق منظومة الري الحديث، لرفع كفاءة استخدام موارد الدولة المائية، وتحقيق أقصي استفادة ممكنة منها إلي جانب العمل علي ترشيد استخدام المياه المستخدمة في الزراعة بالريف وصعيد مصر، فضلا عن زيادة إنتاجية الفدان.

جاء هذا في إطار اتفاق التعاون بين مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للعربية للتصنيع وهيئة تنمية الصعيد ووزارة الزراعة متمثلة في معهد المحاصيل السكرية، للبدء في تنفيذ إنشاء محطات إنتاج شتلات قصب السكر بأسوان على مساحة 23 فدانا، في صوب زراعية مخصصة لهذا الغرض باستخدام أحدث أساليب وتقنيات الري الذكي.


الفريق التراس

شتلات قصب السكر

مصنع قادر

وزارة الزراعة

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