الصحة: التعرض لدخان السجائر والشيشة يصيب بأمراض القلب والأوعية الدموية

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن التعرض المباشر أو غير المباشر لدخان السجائر والشيشة من الأسباب الأساسية للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



وطالبت وزارة الصحة والسكان بوقف التدخين، مؤكدة أنه تم تخصيص الخط الساخن 16805 للمساعدة في الإقلاع عن التدخين.

وكانت وزارة الصحة والسكان، كشفت أن المدخنين من مرضى القلب والجهاز التنفسى أكثر عرضة للإصابة بالأعراض الشديدة عند الإصابة بفيروس كورونا.



وأوضحت الوزارة، أن السيجارة تخنق الرئتين وباقى أجهزة الجسم، وتمنع عنها الأكسجين اللازم لنمو وظائفها على النحو السليم، ونصحت بالتوقف الفورى عن التدخين، لافتة إلى أن التدخين يضر الرئة ويزيد من احتمالية الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا.



وطالبت وزارة الصحة المواطنين بالمحافظة على الصحة، مع الإقلاع عن التدخين، حيث كانت قد حذرت من مخاطر تعرض غير المدخنين لنواتج احتراق تبغ المدخنين، التى تحولهم لمدمنين سلبيين.













