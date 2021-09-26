السيطرة على حريق مصنع ورق بقليوب دون خسائر بالأرواح

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بمصنع ورق بقرية كفر منصور التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، حيث التهمت النيران جميع محتويات المصنع، وتمت عملية الإطفاء والسيطرة على الحريق وجارى الآن أعمال التبريد لمكان الحريق، دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق هائل بمصنع ورق بقرية كفر منصور التابعة لدائرة مركز قليوب.

على الفور انتقلت قوات الإطفاء وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وبالفعل تمت السيطرة على الحريق بفضل جهود رجال الحمية المدنية بالقليوبية، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بالأرواح، وجارى الأن أعمال التبريد بعد السيطرة على الحريق.

وبالفحص تبين أن المصنع على مساحة 1000 متر مربع، ملك المدعو أحمد خليل، والتهمت النيران جميع محتويات المصنع، فيما رجحت المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائى.

فيما انتقل فريق من نيابة مركز شرطة قليوب، لمعاينة مكان الحريق، والتعرف على أسبابه، وانتدبت المعمل الجنائى للتعرف على أسباب الحريق، وتحديد ما إذا كان المصنع حاصل على رخصة التشغيل من عدمه، وما إذا كان مستوفى لشروط الجماية المدنية من عدمه.