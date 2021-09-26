اليوم السابع
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الأحد، 26 سبتمبر 2021 07:20 م
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السيطرة على حريق بطريق الأربعين في نجع حمادى قنا

الأحد، 26 سبتمبر 2021 07:02 م
السيطرة على حريق بطريق الأربعين في نجع حمادى قنا سيارة مطافئ - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب فى مخلفات بطريق الأربعين بنجع حمادي، شمال محافظة قنا. تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بنشوب حريق فى مخلفات بطريق الأربعين نجع "حمادي- أبو تشت الزراعى" شمال قنا.

 

وانتقلت قوات الحماية المدنية بنجع حمادي، برئاسة الرائد رامى إيهاب خلف الله، تحت إشراف العميد هانى الاتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 

 

 


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