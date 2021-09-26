السياحة: "سفراء المحروسة" هدفها توضيح تطوير المقاصد السياحية المصرية بالخارج

إبراهيم حسان

قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن مبادرة وزارة السياحة والآثار، للقاء سفراء مصر تحت اسم "سفراء المحروسة"، تهدف لحثهم على توصيل الرسائل الخاصة بالتطور الذى يحدث في المقاصد السياحية المصرية.

وبشأن تفعيل خدمة الرسائل النصية للسائحين، أوضحت غادة شلبي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أنه تم تفعيل الخدمة بحيث بمجرد وصول السائح إلى مصر، سيتم إرسال رسالة نصية له على هاتفه ترحب به لتواجده في مصر، وتحثه على تقديم أي مقترحات أو شكاوي بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وتابعت: "تم تفعيل الخدمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات بحيث أول ما يوصل السائح إلى مصر تصل إليه رسالة على هاتفه، ونقول للسائح نحن نتلقى استفساراتك وإذا أردت معرفة أي شيء عن أي مكان في مصر سنفيده، وإذا وجدت مخالفات في الضوابط الموضوعة يبلغنا بها والوزير خالد العناني حاسم جدا، ولا يتهاون في تطبيق أقصى عقوبة لمن يتعاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية".

وفى وقت سابق، في مبادرة جديدة تعد الأولى من نوعها، قام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء السبت، بعقد لقاء موسع مع أكثر من ٦٠ سفيرًا مصريًا وقنصلاً عامًا وزوجاتهم من الموفدين لتمثيل الدولة بالخارج وذلك قبل سفرهم لتولي مهام مناصبهم في الخارج، وأكد الوزير أهمية الدور الذي يقوم به السفراء للترويج للسياحة المصرية والذي كان له أثر في زيادة أعداد السياحة الوافدة لمصر من الدول المختلفة، وذلك إلى جانب أدوارهم السياسية المهمة.

وأطلقت وزارة السياحة والآثار خدمة إلكترونية جديدة لخدمة السائحين عبر الرسائل النصية على هواتفهم المحمولة، وذلك في إطار الحرص على التواصل بشكل مباشر وسريع مع السائحين فور وصولهم إلى مصر، وتوفير سبل الراحة والأمان لهم.

وأوضح خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، أن هذه الخدمة تعمل عن طريق شركات المحمول العاملة في مصر، والتي تقوم بإرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول للسائح عند وصوله إلى المطارات المصرية للترحيب به وتعريفه برقم الخط الساخن الخاص بوزارة السياحة والآثار (١٩٦٥٤) والذي يتعامل بعدة لغات وعلى مدار 12 ساعة للرد علي استفساراته أو الاستماع لمقترحاته أو شكواه.

وأضاف أن الرسالة يوجد بها أيضا أرقام الطوارئ الخاصة بالشرطة والإسعاف.

ويأتي تفعيل هذه الخدمة في إطار بروتوكول التعاون بين ووزارتي السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومشروع التحول الرقمي الذي جاء انطلاقًا من استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وبناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الأنماط المتنوعة للسياحة المصرية لبناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة خدمات السياحة والآثار، والارتقاء بأداء العمل بالوزارة وبالخدمات الرقمية المقدمة للسائحين وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الترويج للسياحة والآثار المصرية والتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف وتقديم الخدمات السياحية للزائرين والسائحين.