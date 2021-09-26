اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 سبتمبر 2021 07:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

السكة الحديد تشدد على منع دخول المحطات بدون ارتداء كمامات للوقاية من كورونا

الأحد، 26 سبتمبر 2021 06:00 ص
السكة الحديد تشدد على منع دخول المحطات بدون ارتداء كمامات للوقاية من كورونا محطة مصر
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جددت هيئة السكة الحديد مطالبتها لجمهور الركاب ارتداء الكمامات خلال دخول المحطات أو استقلال القطارات للوقاية ضد فيروس كورونا، مؤكدة توقيع غرامة فورية تبلغ 50 جنيها على الركاب المخالفين، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس  كورونا تنفيذ لقرار رئيس مجلس الوزراء.
 
وشددت هيئة السكة الحديد على عامليها منع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء كمامات طبية، مع تغريم المخالف فوريا أو تحرير محضر شرطة ضده، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا .
 
 
وتواصل هيئة السكة الحديد فى أعمال تطهير وتعقيم القطارات للوقاية ضد فيروس كورونا، مع توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

السكة الحديد

القطارات

كمامات

اخبار عاجلة

اخبار مصر

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة