السفير البريطانى لـ"اليوم السابع": ندعم ترشيح مصر لرئاسة قمة المناخ COP27

كتبت رباب فتحى

قال السفير البريطاني الجديد بالقاهرة، جاريث بايلى في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، حول رغبة مصر في استضافة مؤتمر المناخ الدولى COP27، إن المملكة المتحدة سوف تؤيد ترشيح مصر لرئاسة القمة الدولية لمكافحة تغير المناخ COP27 لعام 2022 بالإنابة عن إفريقيا، معتبرا أن مصر لديها دور ريادي وقيادى مهم للغاية في القارة الإفريقية وفى العالم بشكل عام.

وأضاف على هامش فاعلية "الرياضة من أجل المناخ" الى استضافتها السفارة البريطانية بالقاهرة مساء السبت، أن المملكة المتحدة ترى مصر كدولة رائدة في مجالات الطاقة المتجددة.

وقال في كلمته إن ارتفاع درجات الحرارة حول العالم ليس أمرا طبيعيا، مرددا ما قاله الرئيس السيسى بأن مواجهة تغير المناخ مسؤولية أخلاقية.

وأكد السفير فى كلمته مساء اليوم السبت أن الوقت لم يمر بعد لإنقاذ العالم وسيتم إنقاذه بسواعد جيل الشباب والطلاب فى الجامعات الآن وسواعد من هم فى جيله وكل شخص يتحلى بالمسؤولية للتعاون فى مواجهة تغير المناخ. وأكد أنه لا يوجد أهم من هذه القضية حاليا لأن العالم يواجه كارثة إنسانية ويجب وقفها.

وتحدث عن رغبة مصر فى استضافة مؤتمر المناخ الدولى COP 27، مؤكدا أن المملكة المتحدة ومصر وإيطاليا يقودون العالم لمواجهة تغير المناخ.

وتحدث عن فاعلية "الرياضة من أجل المناخ" قائلا إنها تكشف واحدة من مشكلات المناخ من حيث أداء الرياضة فى الخارج وتأثير ذلك على صحة الشباب. كما يلقى الضوء على العاملين خارج المكاتب، وكيف يؤثر ذلك على صحتهم وإنتاجيتهم.

وأطلقت السفارة البريطانية بالقاهرة مسابقة "الرياضة من أجل المناخ" التى تعد الأولى من نوعها لرفع مستوى الوعى حول آثار تغير المناخ على صحة الناس، وإنتاجيتهم والاقتصاد بشكل عام.