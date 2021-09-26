الرئيس السيسى يوجه بإنشاء 3 مراكز قومية فائقة التطور لتدريب كوادر المهن الطبية

كتب محمد الجالى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء 3 مراكز قومية فائقة التطور لتدريب كوادر المهن الطبية والصحية في مصر، تقديراً للدور النبيل والجهد الدؤوب الذي قام به جيش مصر الأبيض لمواجهة فيروس كورونا.

كما وجه باتباع أعلى درجات الحرص والتدقيق للحفاظ علي سلامة وصحة الطلاب وكافة العاملين في المنظومة التعليمية في مواجهة فيروس كورونا وذلك مع قرب بداية العام الدراسي ،وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لدعم وتطوير صناعة الدواء في مصر بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية والشركات المتخصصة ذات الخبرة والسمعة العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الوزراء والمسؤولين المختصين لمتابعة استراتيجية تطوير صناعة الدواء فى مصر، ومستجدات المشروع القومى لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، وكذا الموقف التنفيذى لإنشاء مراكز قومية لتدريب الكوادر المهنية الطبية، بالإضافة إلى تطورات الوضع الوبائى لفيروس كورونا فى مصر. وتناول الاجتماع استعراض أهم محاور استراتيجية دعم صناعة الدواء فى مصر، فى إطار دراسات اللجنة الوطنية المختصة بهذا الغرض لتوطين صناعة الخامات الدوائية وأدوية علاج الأورام والتكنولوجيا الحيوية بالاستعانة بخبرات الشركات العالمية المتخصصة.

صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى بأسم رئاسه الجمهوريه.