استعدادات مكثفة بالبحيرة لاستقبال موسم الشتاء

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الأحد، الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد بجميع المصالح والهيئات والوحدات المحلية لاستقبال موسم الشتاء.

مشددا على تكثيف الجولات الميدانية لإدارة الأزمات بالمحافظة للوقوف على درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار خلال موسم الشتاء ومراجعة صفايات الأمطار وبالوعات الصرف ومتابعة مناسیب الترع والمصارف

وفى هذا السياق قامت إدارة الازمات والوحدات المحلية بنطاق المحافظة بمتابعة مدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها، بالإضافة إلى جاهزية محطات الصرف الزراعى ومراجعة محطات الصرف الصحى والزراعى ومناسيب الترع والمصارف وكافة المجارى المائية، وإزالة التعديات عليها والانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بتكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف وصيانة خطوط الإنارة ومراجعة الأعمدة والأسلاك، والمزلقانات والمعابر الغير آمنة والغير شرعيه وغلقها وكذا متابعة كافة المعديات والمراكب النيلية والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الامان والاشتراطات بها ووقف المخالف منها.