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ارتفاع مؤشرات البورصة للجلسة الثالثة.. و3مليارات جنيه مكاسب سوقية

الأحد، 26 سبتمبر 2021 02:51 م
ارتفاع مؤشرات البورصة للجلسة الثالثة.. و3مليارات جنيه مكاسب سوقية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 3.04 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.067 مليار جنيه.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 10649 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 2354 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 13062 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 4158 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 2792 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 3748 نقطة.
 

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