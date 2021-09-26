اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أ.ش.أ.. البرهان: الجيش هو الأكثر حرصا على الانتقال للمرحلة الديمقراطية

الأحد، 26 سبتمبر 2021 01:40 م
أ.ش.أ.. البرهان: الجيش هو الأكثر حرصا على الانتقال للمرحلة الديمقراطية البرهان
(أ.ش.أ)

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قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد 26 سبتمبر، إن الجيش أحرص الناس على الانتقال الديمقراطي وأن تنتهي الفترة الانتقالية بسلاسة.

وأوضح البرهان في خطاب، أن القوات المسلحة السودانية ملتزمة بعدم الانقلاب على مبادئ الثورة.

وأشار إلى أن الجيش السوداني سيعلن انتماءات الأشخاص، الذين تم اعتقالهم إثر محاولة الانقلاب الفاشلة. وأضاف البرهان بقوله "لن نسمح بأي نشاط حزبي في القوات المسلحة".

واستمر بقوله "بعد انتهاء الفترة الانتقالية ستختفي القوات المسلحة من المشهد السياسي، وينحصر دورها في الحفاظ على أمن البلد".

 

 


البرهان

السودان

الخرطوم

الجيش السوداني

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