اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 سبتمبر 2021 04:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أ ش أ: استئناف تشغيل معبر رفح البرى من الجانبين عقب العطلة الأسبوعية

الأحد، 26 سبتمبر 2021 12:45 م
أ ش أ: استئناف تشغيل معبر رفح البرى من الجانبين عقب العطلة الأسبوعية معبر رفح
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استأنفت السلطات المصرية، اليوم الأحد، تشغيل معبر رفح البرى من الجانبين عقب العطلة الأسبوعية والرسمية، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية للتيسير على الأخوة الفلسطينيين فى عبور العالقين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات وطواقم ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وأعلنت الجهات المسئولة عن تشغيل المعبر، استئناف تشغيل المعبر من الجانبين بعد العطلة مع تواجد الأطقم الإدارية والفنية لتيسير إجراءات العبور من الجانبين وإدخال المساعدات وطواقم ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن الاستعدادات قائمة لعبور الحالات الإنسانية ولإدخال أية مساعدات إلى قطاع غزة في أي وقت.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضى لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، وهناك جاهزية لتشغيل المعبر في أي وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

ويذكر أيضا أنه يتم افتتاح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية في أي وقت ولإدخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات ( ووفقا للحاجة) بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.

 

 


معبر رفح

مصر

فلسطين

فتح معبر رفح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مواصلة افتتاح معبر رفح البرى من الجانبين للعبور والمساعدات

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 11:01 ص

مواصلة فتح معبر رفح من الجانبين لعبور العالقين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 12:16 م

استمرار فتح معبر رفح البرى من الجانبين للعبور والمساعدات

الخميس، 09 سبتمبر 2021 11:19 ص

مواصلة فتح معبر رفح من الجانبين للعبور والمساعدات

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 02:14 م

استمرار فتح معبر رفح البرى من الجانبين للعبور والمساعدات

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 02:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة