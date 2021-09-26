أولى رحلات فوج سياحى لموسم الشتاء لآثار فوه ورحلة نيلية بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

استقبلت منطقة آثار فوه فى كفرالشيخ، اليوم الأحد، أولى رحلات موسم الشتاء السياحي، لفوج سياحى مكون من 40 فردًا تابعين لمجموعة "المستكشف المصري"، وقد رافقهم ياسر الكردى مدير المنطقة، وكمال الصعيدى مفتش الآثار.

وتضمنت رحلة فوج "المستكشف المصري" زيارة ربع الخطايبة، ومسجدى أبو المكارم، والقنائي، وبوابات مصنع الطرابيش، والتكية الخلوتية، وجمعية الكليم والسجاد، فيما أجرى أعضاء الفوج جولة فى نهر النيل فرع رشيد بنطاق مدينة فوه، وحرص أعضاء الفوج على شراء بعض السلع التى تشتهر بها مدينة فوه، مثل الأسماك المملحة والطحينة والزيت الحار.

وأكدت سلوى الراعي، مدير الآثار الإسلامية بكفر الشيخ، أن فوه من المدن الشهيرة المتميزة بآثارها الإسلامية المتعددة سواء مساجدها الـ365 مسجدا، أو بقايا مصنع الطرابيش وغيرها من الآثار، مشيرة إلى أن فوه تستقبل العديد من الأفواج السياحية سواء مصريين أو أجانب، للتمتع بالآثار المتعددة أو بالريف المصرى القريب من المدينة، وما تتميز به الزراعات من تنوع وخضرة جميلة.

وقال ياسر الكردي، مدير منطقة آثار فوه، عبر الفوج عن سعادته بالمواقع السياحية والأثرية التى زارها أعضاء الفوج، واستمتعوا بالرحلات النيلية بنهر النيل، إضافة لمتابعتهم كيفية صناعة السجاد والكليم.



التمتع-بالمناظر-الخلابة-لمساجد-فوه



الفوج-يتابع-كيفية-صناعة-السجاد



رحلة-نيلية-للفوج-السياحي



صورة-جماعية-للفوج-السياحي



فوج-سياحي--بمساجد-فوه-بكفر-الشيخ



متابعة-صناعة-السجاد-والكليم