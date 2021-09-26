اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 سبتمبر 2021 01:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أولى رحلات فوج سياحى لموسم الشتاء لآثار فوه ورحلة نيلية بكفر الشيخ.. صور

الأحد، 26 سبتمبر 2021 11:09 م
أولى رحلات فوج سياحى لموسم الشتاء لآثار فوه ورحلة نيلية بكفر الشيخ.. صور
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبلت منطقة آثار فوه فى كفرالشيخ، اليوم الأحد، أولى رحلات موسم الشتاء السياحي، لفوج سياحى مكون من 40 فردًا تابعين لمجموعة "المستكشف المصري"، وقد رافقهم ياسر الكردى مدير المنطقة، وكمال الصعيدى مفتش الآثار.

 

وتضمنت رحلة فوج "المستكشف المصري" زيارة ربع الخطايبة، ومسجدى أبو المكارم، والقنائي، وبوابات مصنع الطرابيش، والتكية الخلوتية، وجمعية الكليم والسجاد، فيما أجرى أعضاء الفوج جولة فى نهر النيل فرع رشيد بنطاق مدينة فوه، وحرص أعضاء الفوج على شراء بعض السلع التى تشتهر بها مدينة فوه، مثل الأسماك المملحة والطحينة والزيت الحار.

 

وأكدت سلوى الراعي، مدير الآثار الإسلامية بكفر الشيخ، أن فوه من المدن الشهيرة المتميزة بآثارها الإسلامية المتعددة سواء مساجدها الـ365 مسجدا، أو بقايا مصنع الطرابيش وغيرها من الآثار، مشيرة إلى أن فوه تستقبل العديد من الأفواج السياحية سواء مصريين أو أجانب، للتمتع بالآثار المتعددة أو بالريف المصرى القريب من المدينة، وما تتميز به الزراعات من تنوع وخضرة جميلة.

 

وقال ياسر الكردي، مدير منطقة آثار فوه، عبر الفوج عن سعادته بالمواقع السياحية والأثرية التى زارها أعضاء الفوج، واستمتعوا بالرحلات النيلية بنهر النيل، إضافة لمتابعتهم كيفية صناعة السجاد والكليم.

 

التمتع-بالمناظر-الخلابة-لمساجد-فوه
التمتع-بالمناظر-الخلابة-لمساجد-فوه

 

الفوج-يتابع-كيفية-صناعة-السجاد
الفوج-يتابع-كيفية-صناعة-السجاد

 

رحلة-نيلية-للفوج-السياحي
رحلة-نيلية-للفوج-السياحي

 

صورة-جماعية-للفوج-السياحي
صورة-جماعية-للفوج-السياحي

 

فوج-سياحي--بمساجد-فوه-بكفر-الشيخ
فوج-سياحي--بمساجد-فوه-بكفر-الشيخ

 

متابعة-صناعة-السجاد-والكليم
متابعة-صناعة-السجاد-والكليم

 

مسجد-ابو-المكارم-بوفه
مسجد-ابو-المكارم-بوفه

 


كفر الشيخ

اثار

محافظة كفر الشيخ

زراعات

مدينة فوه

فوج سياحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فوج سياحى أمريكى يزور مكتبة مصر العامة بالكرنك ويشاهد بانورما للتاريخ الفرعونى

السبت، 04 سبتمبر 2021 11:51 ص

مطار مطروح يستقبل أول فوج سياحى من كازاخستان يضم 187 سائحا.. صور

الجمعة، 18 يونيو 2021 04:31 م

استقبال أول فوج سياحى فى مطار مطروح الدولى بالورود والشيكولاتة.. الرحلة استكشافية للمعالم السياحية.. تطبيق مشدد للإجراءات الاحترازية.. والمحافظ: بشرة خير لنا اليوم بوجود سفراء السياحة فى أوروبا.. فيديو وصور

الإثنين، 17 مايو 2021 02:00 م

مصر الآمنة.. أول فوج سياحى رومانى يصل مطروح.. يضم أصحاب شركات سياحة.. ألبوم صور

الإثنين، 17 مايو 2021 01:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة