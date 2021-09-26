أوائل الثانوية العامة يغادرون مطار القاهرة متوجهين إلى دبى

كتبت رحاب نبيل

حرص الطيار محمد منار وزير الطيران المدني علي استقبال وتوديع أوائل الجمهورية من طلبة الثانوية العامة المسافرين صباح اليوم الأحد، من مبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة على متن رحلة مصر للطيران رقم MS 905 المتجهة إلى دبي فيما يعرف برحلة العمر التى تشارك في تنظميها ورعايتها مصر للطيران سنويا لأوائل الطلبة بالتعاون مع مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر (الجمهورية)، وذلك حرصا منها على تشجيعهم لبذل المزيد من النجاح والتفوق في حياتهم العلمية.

هنأ وزير الطيران الطلاب وأسرهم علي هذا النجاح المشرف متمنيا لهم دوام التوفيق في المرحلة التعليمية المقبلة، وأعطي توجيهاته لمصر للطيران وميناء القاهرة الجوي بتقديم كافة الدعم وتسهيلات السفر لأوائل الجمهورية خلال رحلتهم وعودتهم من دبي واستضافتهم في استراحة الخدمة المميزة وانهاء إجراءات سفرهم وغيرها من الخدمات حتي يستمتعوا برحلة العمر مؤكدا أن هذا أقل مايمكن أن يقدمه قطاع الطيران المدني لشباب مصر الواعد تقديرا لجهودهم.

من جانبه قال الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة الوطنية أعتادت على رعاية رحلة أوائل الجمهورية منذ أكثر من 25 عاما من خلال منحهم تذاكر سفر مجانية لزيارة عدد من المدن والمعالم السياحية حول العالم حتي يشاهدوا ثقافات جديدة ويستمتعوا ببرنامج علمي وثقافي وترفيهي خلال رحلتهم وهو مايعد تحفيزا لهم علي استكمال مسيرة نجاحهم ، حيث قدمت مصر للطيران هذا العام تذاكر مجانية لسفر 82 طالب وطالبة من اوائل الثانوية العامة لهذا العام، بالإضافة إلي أوائل العام الماضي الذين لم يتمكنوا من السفر بسبب جائحة كورونا وهو ما يعكس حرص مصر للطيران علي استمرار دعمها لهذه الرحلة التي تترك أثرا طيبا في نفوس أوائل الجمهورية.