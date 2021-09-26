"أنا متبرع مصرى" حملة للتبرع بالدم ينظمها الاتحاد المصرى لطلاب صيدلة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

نظم الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج، حملة للتبرع بالدم لصالح بنك الدم بالمستشفى الجامعي، وذلك تحت شعار "أنا متبرع مصري، أنا متبرع دائم"، بالمقر القديم للجامعة، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس الجامعة.

وقال أن الهدف من الحملة تكوين قاعدة من المتبرعين من طلاب الجامعة لدعم بنك الدم بالمستشفى الجامعي بالإحتياجات اللازمة وبصفة مستمرة، و زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية التبرع بالدم وإنعكاس ذلك على الصحة إيجابياً.

وأوضح "عبد الخالق" أن الحملة تأتي تماشياً مع رؤية مصر 2030 لسد العجز في أكياس الدم وتوفير الكميات اللازمة، والوصول لمرحلة اكتفاء ذاتي لسد احتياج المصابين وانقاذ حياتهم، مؤكداً أن عملية التبرع تتم بعد أخد جميع الاحتياطات الصحية اللازمة بداية من ارتداء الكمامة و الحفاظ على التباعد الاجتماعي و استخدام المطهرات اللازمة.

ومن جانبه قال الدكتور مجدي القاضي القائم بعمل عميد الكلية أن الحملة تأتي ايضاً تنفيذاً لبروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة والاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة، لافتاً الى انه سيتم تنظيم عدد من الحملات المماثلة على مدار العام بشكل دوري بحرمي الجامعة الجديد والقديم.

وأضاف الدكتور محمود الأمير رائد الإتحاد بسوهاج أن حصيلة الحملة ستكون لصالح بنك الدم بالمستشفى الجامعي، موضحاً أن المتبرع يخضع للكشف عن الفيروسات وتحديد نوع الفصيلة، وقياس ضغط الدم ثم قياس نسبة الهيموجلوبين، ثم بعد ذلك تتم عملية سحب الدم للمتبرعين.

وأضاف الطالب أحمد الطاهر بالفرقة الثالثة بالكلية ومسئول التسويق، أن الحملة استمرت على مدار 3 أيام ، تم خلالها جمع 15 كيس دم، بالاضافة الي أن الحملة نجحت ايضاً في نشر ثقافة التبرع بالدم لدى الوسط الجامعي وتوعية ما يزيد عن 750 طالبا وطالبة.