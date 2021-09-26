أسعار في متناول الجميع وتخفيضات تصل 30%.. شاهد معرض "أهلاً مدارس" ببنى سويف

وافتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف معارض"أهلاً مدارس"والتي أقامتها الغرفة التجارية لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة بمناسبة العام الدراسي الجديد،وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين من خلال التوسع في إقامة المعارض،حيث تم إقامة معرضين بمدينة بني سويف العاصمة وبشرق النيل،لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفير احتياجات أبنائهم من المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة ولتخفيف الزحام والتكدس

وتفقد المحافظ المعرضين: الأول بمركز شباب المدينة شرق النيل،بالتعاون مع مجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية والمعرض الثاني بميدان المديرية بمدينة بني سويف بالتعاون مع مجلس شباب أعمال الغرفة التجارية،وتجول داخل أقسام المعارض التي تضم كافة احتياجات طلاب المدارس من الأدوات المكتبية والكتابية وكشاكيل وكراسات بأنواعها بالإضافة إلى الأدوات الجلدية والأحذية التي يحتاجها طلاب المدارس وكذلك الملابس بالإضافة إلى أجهزة الحاسب الآلي ، وأنواع متعددة من السلع والمعروضات

معرض أهلا مدارس ببنى سويف (1)

معرض أهلا مدارس ببنى سويف (2)

معرض أهلا مدارس ببنى سويف (3)

معرض أهلا مدارس ببنى سويف (4)

معرض أهلا مدارس ببنى سويف (5)

معرض أهلا مدارس ببنى سويف (6)

معرض أهلا مدارس ببنى سويف (7)

معرض أهلا مدارس ببنى سويف (8)

معرض أهلا مدارس ببنى سويف (9)

معرض أهلا مدارس ببنى سويف (10)

معرض أهلا مدارس ببنى سويف (11)

معرض أهلا مدارس ببنى سويف (12)

معرض أهلا مدارس ببنى سويف (13)

معرض أهلا مدارس ببنى سويف (14)