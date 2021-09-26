أسعار في متناول الجميع وتخفيضات تصل 30%.. شاهد معرض "أهلاً مدارس" ببنى سويف

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من داخل معرض أهلا مدارس بمركز شباب مدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل ، ورصد اليوم السابع التخفيضات التى يقدمها المعرض والتى تبدأ من 10% وحتى 30% على بعض المستلزمات
وتفقد المحافظ المعرضين: الأول بمركز شباب المدينة شرق النيل،بالتعاون مع مجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية والمعرض الثاني بميدان المديرية بمدينة بني سويف بالتعاون مع مجلس شباب أعمال الغرفة التجارية،وتجول داخل أقسام المعارض التي تضم كافة احتياجات طلاب المدارس من الأدوات المكتبية والكتابية وكشاكيل وكراسات بأنواعها بالإضافة إلى الأدوات الجلدية والأحذية التي يحتاجها طلاب المدارس وكذلك الملابس بالإضافة إلى أجهزة الحاسب الآلي ، وأنواع متعددة من السلع والمعروضات
معرض أهلا مدارس ببنى سويف (1)
معرض أهلا مدارس ببنى سويف (2)
معرض أهلا مدارس ببنى سويف (3)
معرض أهلا مدارس ببنى سويف (4)
معرض أهلا مدارس ببنى سويف (5)
معرض أهلا مدارس ببنى سويف (6)
معرض أهلا مدارس ببنى سويف (7)
معرض أهلا مدارس ببنى سويف (8)
معرض أهلا مدارس ببنى سويف (9)
معرض أهلا مدارس ببنى سويف (10)
معرض أهلا مدارس ببنى سويف (11)
معرض أهلا مدارس ببنى سويف (12)
معرض أهلا مدارس ببنى سويف (13)
معرض أهلا مدارس ببنى سويف (14)
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