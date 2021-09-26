أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 26-9-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 26-9-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 3.04 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.067 مليار جنيه.



إيقاف تداول 14 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المنصورة للدواجن، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، البدر للبلاستيك، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، الدولية للأسمدة والكيماويات، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، أم بي للهندسة، ريكاب للاستثمارات المالية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، آراب للتنمية والاستثمار العقاري، القناة للتوكيلات الملاحية، بي أي جي للتجارة والاستثمار، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المنصورة للدواجن، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، البدر للبلاستيك، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، الدولية للأسمدة والكيماويات، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، أم بي للهندسة، ريكاب للاستثمارات المالية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، آراب للتنمية والاستثمار العقاري، القناة للتوكيلات الملاحية، بي أي جي للتجارة والاستثمار، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.



البورصة تربح 3.04 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 3.04 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.067 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 3.04 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.067 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 424.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 45.1 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.28% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.22%، والعرب على 3.5% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 10.99% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 89%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.7 مليون جنيه، 41.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.9 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، 47.5 ألف جنيه، 14.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 10649 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 2354 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 13062 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 4158 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 2792 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 3748 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 4276 نقطة، وزاد مؤشر السندات بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1101 نقطة.

وصعدت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 60 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 5.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.48%.

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 13.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.47%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 2.149 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.16%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 50.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.79%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.895 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.15%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 29.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.43%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.68%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 11.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.53%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 1.693 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.37%.

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 1.674 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.29%.