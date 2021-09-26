أخبار الاقتصاد اليوم: البتروكيماويات تنتج 4 ملايين طن.. وارتفاع الإيرادات 43%

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الأحد 26-9-2021 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، من أبرزها تأكيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن النتائج التى تحققها منظومة صناعة البتروكيماويات المصرية تشهد حالياً نمواً متزايداً.

البترول: صناعة البتروكيماويات تنتج 4 ملايين طن.. وارتفاع الإيرادات 43%

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن النتائج التى تحققها منظومة صناعة البتروكيماويات المصرية والتى تشهد حالياً نمواً متزايداً، وتؤكد على أن أعمال تطوير كل جوانب المنظومة ودعمها تسير فى الطريق الصحيح، فكل مؤشراتها عن نتائج أعمال العام المالى الماضى شهدت زيادة فى الكميات والإيرادات وحجم الاستثمارات بالعملات الأجنبية فى عدد من المشروعات كمجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات ومجمع العلمين وغيرها من المشروعات التى تتميز بالحداثة ومواكبة احتياجات السوق المحلى والعالمى.

المالية: حريصون على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية فى شتى المجالات، مشيرًا إلى وضع برنامج زمنى للانتهاء من تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية خلال عام 2022؛ بما يسهم في تحفيز الاستثمار والتيسير على مجتمع الأعمال، وتعزيز الحوكمة واستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع السفير السويدى هوكان إيمسجورد والوفد المرافق له، أن الحكومة المصرية تحرص على تعظيم مساهمات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، ومصدرًا رئيسيًا لتوفير فرص العمل، لافتًا إلى الدور الكبير لشركات القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تطوير وميكنة «الضرائب، والجمارك».

الغرف التجارية: نسعى لتنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة ودعم الشركات الصغيرة

أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس الاتحاد الأفريقي لغرف التجارة والصناعة عن البدء في مجموعة تحركات مكثفة للتكامل مع جهود الحكومة لاتاحة الفرص أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول للأسواق الدولية بتشجيع المصدرين المصريين علي المشاركة بالكتالوج الألكتروني الذي اطلق تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء في يونيو الماضي والاستفادة من خدمات "جسور" التي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال والاستفادة من حزمة المحفزات التي اطلقتها وزارات التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج دعم الصادرات لتلك المشروعات.

في أول مزاد للقطن بكفر الشيخ.. بيع 4.9ألف قنطار بسعر بين 4540-4590جنيها للقنطار

نظمت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أول مزاد لبيع الأقطان في محافظة كفر الشيخ، في إطار تعميم منظومة التداول الجديدة للموسم 2021-2022 على مستوى الجمهورية.

وبلغت الكميات المباعة نحو 4.9 ألف قنطار قطن بأسعار للترسية تراوحت بين 4540 جنيها و4590 جنيها للقنطار الواحد، وتمت الترسية لصالح عدد 6 شركات هي : الكان، العمدة، الفريد، النهر، الإخلاص ،رجب.

وزير الإسكان يلتقى شركات المقاولات العاملة بمدينة المنصورة الجديدة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات السكنية الجارى تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، كما التقى بمسئولي شركات المقاولات العاملة بالمشروعات المختلفة بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وأوضح الوزير، أن مدينة المنصورة الجديدة، تضم ألواناً متنوعة من الإسكان لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، حيث تضم المدينة 4704 وحدات سكنية (196 عمارة سكنية)، بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، و11.232 وحدة سكنية (468 عمارة) بمشروع "JANNA"، و58 عمارة بمشروع "سكن لكل المصريين"، و1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبه متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل (499 فيلا منفصلة - 152 فيلا متصلة - 498 فيلا شبه متصلة).