7 معلومات عن زراعة وجنى القطن قصير التيلة شرق العوينات

كتب عبد الحليم سالم

تواصل الجهات المختصة جنى القطن قصير التيلة شرق العوينات ، على مساحة التجربة البالغة 250 فدان، وهى التجربة التى يتم تنفيذها للعام الثانى على التوالى، ومن المتوقع الانتهاء من الحصاد خلال أسبوعين، تعرف على تفاصيل التجربة الجديدة من خلال 7 معلومات.

1- يتم تقييم التجربة على مساحة 250 فدان ، بعد استبعاد 250 فدان لعدم الانبعاث بشكل جيد .

2- تم بدء الحصاد من أسبوع، وجارى استكماله لبقية المساحة.

3- تصل إنتاجية الفدان لأكثر من 15 قنطار فى المتوسط .

4- الانتاجية أعلي من إنتاجية نفس البذور فى بلادها حيث تتراوح من 12 إلى 14 قنطار .

5- الإنتاجية تعتبر ضعف إنتاجية القطن طويل التيلة ؛مما يزيد من دخل الفلاحين.

6- من المتوقع التوسع فى زراعات القطن قصير التيلة الموسم المقبل.

7- التوسع فى الزراعات ،وتوفير الاقطان للمصانع المحلية يوفر نحو 3 مليارات دولار سنويا قيمة الاستيراد.