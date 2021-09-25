17 نصيحة.. إرشادات هامة من المرور للوقاية من حوادث الطرق

كتب عبد الرحمن سيد

وجهت الإدارة العامة للمرور، العديد من النصائح القائدي السيارات وناشدتهم الالتزام بالتعليمات، للوقاية من حوادث الطرق.

وشملت قائمة النصائح والإرشادات التى تقلل أو تمنع التعرض لحوادص الطرق ما يلى: