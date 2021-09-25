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17 نصيحة.. إرشادات هامة من المرور للوقاية من حوادث الطرق

السبت، 25 سبتمبر 2021 05:00 ص
17 نصيحة.. إرشادات هامة من المرور للوقاية من حوادث الطرق حملة مرورية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وجهت الإدارة العامة للمرور، العديد من النصائح القائدي السيارات وناشدتهم الالتزام بالتعليمات، للوقاية من حوادث الطرق.

وشملت قائمة النصائح والإرشادات التى تقلل أو تمنع التعرض لحوادص الطرق ما يلى:

  1. التأكد من سلامة الإطارات.
  2. التأكد من صلاحية فرامل اليد.
  3. التأكد من صلاحية العدادات والأنوار والإشارات.
  4. التأكد من نظافة الزجاج الأمامي والخلفى وكشافات الإضاءة.
  5. الالتزام بإجراء الصيانة الدورية للسيارة.
  6. ربط حزام الأمان قبل التحرك بالسيارة.
  7. ضبط المرايا.
  8. ضبط المقعد الخاص بالقيادة للقدرة على استخدام أجهزة التحكم بيسر وكفاءة.
  9. ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات قبل بدء الرحلة على الطرق السريعة.
  10. عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.
  11. عدم تجاوز السرعة المقررة.
  12. عدم السير عكس الاتجاه.
  13. عدم الانشغال بغير القيادة.
  14. عدم الوقف المفاجئ.
  15. ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين.
  16. استخدام الإشارات الدالة على الانحراف قبل تغيير الاتجاه بمسافة كافية.
  17. الحذر أثناء السير على الطرق عدم الانشغال بغير الطريق.
 

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