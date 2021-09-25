‎أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم السبت وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 9 جنيهات.
- البصل الأبيض 5.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه.
- الكوسة بـ 7.5 جنيه.
- الجزر بـ 9.5 جنيه.
- الخيار بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه.
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان العروس 7 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 4 جنيهات.
- الفلفل الألوان 22 جنيها.
- الليمون بـ 8 جنيهات.
- الجوافة 15 جنيها.
- بلح بارحى 30 جنيها.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيه
- العنب الأحمر 14 جنيها.
- عنب بناتى 13 جنيها.
- الباميا الخضراء 16 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.
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