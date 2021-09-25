اليوم السابع
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السبت، 25 سبتمبر 2021 12:34 م
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‎أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

السبت، 25 سبتمبر 2021 12:00 م
‎أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضراوات
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‎‏‎‏‎‏‎‏‎
‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم السبت وجاءت كالتالى:-
 
‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلوجرام.
‎‏‎- البطاطس 9 جنيهات.
‎‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيه.
‎‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه.
‎‏‎- الكوسة بـ 7.5 جنيه.
‎‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه.
‎‏‎- الخيار بـ 7 جنيهات.
‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه.
‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7 جنيهات.
‎‏‎- الباذنجان العروس 7 جنيهات.
‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 4 جنيهات.
‎‏‎- الفلفل الألوان 22 جنيها.
‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات.
‎- الجوافة 15 جنيها.
‎- بلح بارحى 30 جنيها.
‎‏‎‎‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها.
‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه
‎‏‎‏‎‏‎- العنب الأحمر 14 جنيها.
‎‏‎- عنب بناتى 13 جنيها.
‎‏‎- الباميا الخضراء 16 جنيها.
‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.

التموين

أسعار الخضراوات والفاكهة

الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

اسعار الخضروات اليوم

اسعار الفاكهة اليوم

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