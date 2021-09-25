وزير الخارجية يؤكد تقدير مصر لجهود أمين الأمم المتحدة فى حفظ السلم والأمن الدوليين

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أكد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى،‬⁩ ⁧‫تقدير مصر‬⁩ لجهود الأمين العام لمنظمة الأمم المُتحدة أنطونيو جوتيريش، في حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز عمل المنظمة الأمُمية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده شكري مع الأمين العام للأمم المتحدة في ختام زيارته الحالية إلى ⁧‫نيويورك‬⁩؛ حيث شارك في الشق الرفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ إن الوزير وجوتيريش، ناقشا أبرز القضايا على أجندة عمل الأمم المتحدة.

وكان شكرى قد التقى - قُبيل مغادرته نيويورك - بأعضاء بعثة مصر الدائمة بالامم المتحدة ولفيف من الدبلوماسيين بالبعثات المصرية في الولايات المتحدة.

وأثنًى الوزير - خلال اللقاء - على الجهد الذي بُذل للتحضير لمشاركة مصر في افتتاح أعمال الشق رفيع المستوي للدورة 76 للجمعية العامة، وما صاحبها من لقاءات وفعاليات جانبية هامة.