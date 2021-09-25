وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

● الدكتور سيد محمد السيد دعدور، رئيسًا لجامعة دمياط.

● الدكتور محمد حسن محمد عبدالعظيم، رئيسًا لأكاديمية السادات.

● الدكتورة جيهان يسري أيوب أحمد، نائبًا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

● الدكتور هاني خميس أحمد عبده، عميدًا لكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

● الدكتور محمد أنور فراج، عميدًا لكلية التربية جامعة الإسكندرية.

● الدكتور أحمد إبراهيم السقا، عميدًا لكلية طب جامعة قناة السويس.