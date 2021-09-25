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وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

السبت، 25 سبتمبر 2021 10:55 م
وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة.
 
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
● الدكتور سيد محمد السيد دعدور، رئيسًا لجامعة دمياط.
● الدكتور محمد حسن محمد عبدالعظيم، رئيسًا لأكاديمية السادات.
● الدكتورة جيهان يسري أيوب أحمد، نائبًا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
● الدكتور هاني خميس أحمد عبده، عميدًا لكلية الآداب جامعة الإسكندرية.
● الدكتور محمد أنور فراج، عميدًا لكلية التربية جامعة الإسكندرية.
● الدكتور أحمد إبراهيم السقا، عميدًا لكلية طب جامعة قناة السويس.
 
 

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