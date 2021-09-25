وزارة التخطيط تعتمد 200 مليون جنيه لمشروعات مستشفيات جامعة أسيوط

كتبت أسماء أمين

اعتمدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على اعتماد مبلغ 200 مليون لمستشفيات جامعة أسيوط، وذلك لاستكمال إنشاء مبنى مركز الإصابات والطوارئ، وتطوير مبنى قائم لإنشاء وحدة الغسيل الكلوى بمستشفيات الجامعة.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبلغ المعتمد يتضمن تخصيص 185 مليون للمشروع الأول والمعنى باستكمال مركز الإصابات والطوارئ والذى من المنتظر افتتاحه فى يناير القادم، بالإضافة إلى 15 مليون جنيه لمشروع تطوير مبنى قائم لإنشاء وحدة الغسيل الكلوى بمستشفيات جامعة أسيوط، مشيرة إلى أن التكلفة الكلية للمشروع الأول بلغت حوالى 860 مليون جنيه.

وأكدت الوزيرة أن مشروع استكمال مركز الإصابات والطوارئ يمثل نقلة نوعية فى مجال الطوارئ فى المحافظة خاصة وفى الصعيد عامة، حيث تمتاز جامعة أسيوط بوجود الكوادر الطبية المتميزة مما يجعل مستشفياتها مركزًا لطالبى الخدمة العلاجية فى كل محافظات الصعيد، ويتكون مشروع إنشاء مبنى مركز الإصابات والطوارئ من المستشفى والذى يضم 8 طوابق بخلاف الأرضى والبدروم بطاقة 478 سرير بخلاف غرف العمليات والعناية المركزة، مبنى الجراحة الميكروسكوبية، والمبنى الخدمى للمستشفى، والنفق الرابط بين مستشفى الإصابات ومبانى مستشفيات جامعة أسيوط الأخرى.

وحول المشروع الثانى وهو مشروع تطوير مبنى قائم لإنشاء وحدة الغسيل الكلوى بمستشفيات جامعة أسيوط أوضحت هالة السعيد أن الوحدة تأتى بطاقة 76 جهاز غسيل كلوى بتكلفة 26 مليون جنيه، مشيرة إلى اعتماد مبلغ 15 مليون جنيه لتجهيز الوحدة بوحدات معالجة الغسيل الكلوى والتجهيزات اللازمة لبدء تشغيلها فى يونيو 2022.