نجاح أول عملية قسطرة مخية على مستوى الصعيد بمستشفى قنا العام

قنا صابر سعيد

نجح فريق طبى بمستشفى قنا العام، فى إجراء أول عملية قسطرة تشخيصية بشرايين المخ والرقبة، لعلاج جلطة بالمخ لمريض من أبناء قنا، والتى تجرى لأول مرة بمستشفيات الصحة بصعيد مصر، بإشراف الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام.

وأجريت الجراحة بإشراف الدكتور أحمد الزقيم، رئيس قسم القلب والقسطرة، والدكتور أحمد عبد الباقى، رئيس وحدة القسطرة بالمستشفى، فيما ضم فريق الجراحة كلا من الدكتور إسلام المالكى، استشارى المخ والأعصاب، وبمعاونة من مصطفى الدسوقى، مشرف وحدة القسطرة، وأحمد الحايس، فنى الأشعة، وفريق تمريض ضم كلا من شيماء عنتر، فاتن حسنى، منى سعد، ناريمان حسان، وإيمان ليثى.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن فكرة إجراء قسطرة مخية بالمستشفى جرى التجهيز لها منذ عامين، لتخفيف المعاناة عن مرضى قنا، و جرى توفير المستلزمات و التعاقد مع استشارى قسطرة مخية وبدأنا العمل فعلياً.

وأضاف الديب، أن العملية أجريت اليوم بإشراف فريق طبى من المستشفى، و جارى تجهيز العديد من الحالات من أبناء محافظة قنا لإجراء القسطرة والتى لم تكن متاحة من قبل فى المستشفى.

وأشار الديب، إلى أن إجراء قسطرة مخية لأول مرة بالمستشفى ضمن خطة مستقبلية لإجراء كافة العمليات الجراحية وخاصة الدقيقة منها والتى كانت تدفع المرضى من أبناء قنا للذهاب إلى القاهرة أو المحافظات الأخرى بحثاً عن العلاج.

وقال الدكتور إسلام المالكي، استشارى المخ والأعصاب والقسطرة المخية، إن أول عملية قسطرة بالمستشفى أجريت لشاب يبلغ من العمر 45 عاماً، ويخضع حالياً للمتابعة بقسم العناية المتوسطة، وحالته الآن مستقرة.