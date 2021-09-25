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مقتل ضابطين وإصابة 3 آخرين فى استهداف حاجز بالقرب من القصر الرئاسى الصومالى

السبت، 25 سبتمبر 2021 11:23 ص
مقتل ضابطين وإصابة 3 آخرين فى استهداف حاجز بالقرب من القصر الرئاسى الصومالى انفجار الصومال
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام صومالية، إن الانفجار الانتحاري الذي استهدف حاجز أمني بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو، اليوم السبت، أسفر عن مقتل ضابطين وإصابة 3 آخرين.

وأظهرت صور حطام سيارة كانت متوقفة عند نقطة تفتيش ودراجة نارية تمر على الطريق المؤدي إلى تقاطع الجعب، بالإضافة إلى حريق اجتاح سيارة أخرى يعتقد أنها تقل أشخاص.

ووصل رجال إطفاء من إدارة منطقة بنادير الإقليمية إلى مكان الحادث وأخمدوا النيران، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لإخلاء الجرحى.

وقامت شرطة الحكومة الفيدرالية الصومالية (FGS) بتطويق المنطقة التي وقع فيها الانفجار، مما أدى إلى إغلاق الطريق.

انتشار الشرطة الصومالية
انتشار الشرطة الصومالية

 

انفجار الصومال
انفجار الصومال

 

حريق سيارة
حريق سيارة

 


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