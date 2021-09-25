مطرانية الأرثوذكس: الصلاة بالكنيسة بأسبقية الحضور وسط إجراءات مشددة

بورسعيد _ محمد فرج

قال القص آرميا فهمى، المتحدث الإعلامى لمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، فى تصريحات صحفية لــ"اليوم السابع"، أن هناك إجراءات احترازية مشددة داخل الكنيسة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19 مع مراعاة الحفاظ على التباعد الاجتماعى ولبس الكمامات.

وأضاف آرميا، أن حالات الوفاة بفيروس كورونا تقام الصلاة عليها مباشرة بالمقابر دون الدخول للكنيسة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مؤكدا أن حالات الوفاة الطبيعية يتم الصلاة عليها داخل الكنيسة بنسبة 25% من المشيعين مع الحفاظ على التباعد الاجتماعى ولبس الكمامات وسط إجراءات احترازية مشددة.

وتابع أرميا، أن الصلوات بالكنيسة قائمة وتتم فى مواعيدها الرسمية بنسبة حضور 25% على أن يتم التسجيل على موقع الكنيسة أو بأسبقية الحضور مع مراعاة النسبة المقررة والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمكافحة كورونا وأداء الصلوات فى أمن وأمان.