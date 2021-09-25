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مطار الأقصر الدولي يستقبل رحلة سياحية قادمة من رومانيا.. صور

السبت، 25 سبتمبر 2021 09:03 م
مطار الأقصر الدولي يستقبل رحلة سياحية قادمة من رومانيا.. صور مطار الأقصر الدولي يستقبل رحلة سياحية قادمة من رومانيا
كتبت رحاب نبيل

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استقبل مطار الأقصر الدولي، اليوم السبت، أولى رحلات شركة  Blue air القادمة من رومانيا من مطار أتوبينى بخط سير رومانيا/ الأقصر/الغردقة، وذلك فى إطار الجهود المشتركة التى تقوم بها وزارة الطيران المدنى مع كافة قطاعات الدولة المصرية من أجل تنشيط الحركة الجوية، وحركة السياحة الوافدة إلى جمهورية مصر العربية. 
 
وقامت إدارة مطار الأقصر الدولى برش المياه على الطائرة كتقليد متبع دولياً للترحيب باستقبال أول رحلة طيران لشركة بلو إير فى المطار، وكان في استقبال الطائرة الطيار هشام فريد مدير مطار الأقصر الدولى، كما قام فريق العلاقات العامة بالمطار باستقبال السائحين بالهدايا والورود والشيكولاته ترحيبا بوصولهم إلى مصر.
 
ومن المقرر أن تقوم شركة Blue air بتسيير رحلة واحدة يوم السبت من كل أسبوع إلى مطار الأقصر الدولى.
 
 
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