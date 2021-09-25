جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش - عبر تقنية (الزوم) مع مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامنثا باور.


وذكرت قناة (ليبيا الحدث) الإخبارية أنه جرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شفافة وذات مصداقية في ديسمبر المقبل.


واستعرضت المنقوش - خلال الاجتماع - الخطوات التي اتخذتها وتتخذها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية ، ورحبت بمساعدة الولايات المتحدة لهذه الجهود ، ودعم مؤسسات الدولة المدنية.