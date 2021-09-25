محافظ كفر الشيخ ونائبه يكرمان بثينة كشك وكيل التعليم

كفر الشيخ محمد سليمان

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ للاستثمار، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن، وخالد البربري، وكيل مديرية التربية والتعليم ، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام ، وعدد من أعضاء مكتب وكيل الوزارة ،على ما بذلته من جهود كبيرة خلال فترة توليها وكيلاً وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مشيداً بدورها خلال السنوات التي قضتها بالمحافظة، واعترافا بمساهمتها الفاعلة وجهودها المبذولة في تطوير التعليم وتأدية عملها على الوجه الأمثل ودورها المتميز في خدمة الوطن وخدمة محافظة كفر الشيخ.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه عندما جاءت للمحافظة كانت غريبة عنها، ولكنها الآن تتركها وهي ابنة من أبنائها وتعتز بذلك، مشيرة إلى أنها ستشعر بالغربة بعيداً عن كفر الشيخ والتي وجدت فيها وفي أهلها الحب والود والتعاون، فجزاهم الله خير الجزاء.

وقالت كشك، أنها تشكر محافظ كفر الشيخ ونائبه والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وأهالي المحافظة الكرام والعاملين بالتربية والتعليم وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ على حسن المعاملة والتعاون لصالح الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور خلال فترة عملها في السنوات الماضية.