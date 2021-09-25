محافظ كفر الشيخ وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ يتفقدون مواقع الإسكان.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوى، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وأحمد الشناوى، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، التجمعات السكانية الثلاثة غرب وشرق المحافظة، إضافة للإسكان الاجتماعى، ومحور سعد زغلول، وشارع المدارس.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، الوحدات السكنية المقامة لمتوسطى الدخل ضمن سكن كل المصريين، المجاورة لجامعة كفر الشيخ.

واستمع محافظ كفر الشيخ ونائبه وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، لشرح عدد من المسؤولين عن المواقع الثلاثة والمهندسين ما يجرى من أعمال البناء، وإقامة أعمدة خرسانية، وعمارات وصلت للدور الثامن فى عدد من المواقع، لإقامة 24 ألف وحدة سكنية ما بين إسكان اجتماعى ومتوسط وسكن لكل المصريين ومنهم جزء استثماري.

وأشاد أعضاء مجلس النواب والشيوخ، بما تم إنجازه خلال 3 شهور فقط من بدء العمل للموقعين غرب كفر الشيخ والمجاور لجامعة كفر الشيخ، كما استمعوا للمهندسين والمسئولين عن الموقع الثالث المقابل لمستشفى جامعة كفر الشيخ، وميدان الملك عبدالله، والذى سيقام به عمارات الاسكان والأبراج الأيقونية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الأعمال التى تشهدها المواقع الثلاثة، والعمارات السكنية التى ارتفعت غرب وشرق العاصمة وخاصة المجاورة لجامعة كفر الشيخ، لدليل على أن الدولة جادة فى حل مشكلة الإسكان وتوفير وحدات سكنية أكثر من المطلوب، مشيرًا إلى أن المحافظة لم تعلن عن تلك المشروعات إلا بعد استلام الهيئة الهندسية للمواقع، وخلال 3 أشهر فقط تم بناء عدد من العمارات السكنية، وتحولت المواقع الثلاثة لخلية نحل، ليتم البناء والتشييد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيدًا بالتعاون بين أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والمحافظة، لصالح أبناء المحافظة.



استمرار الجولة لمتابعة المواقع السكانية



اعضاء مجلس النواب خلال الجولة



اعضاء مجلس النواب وجولتهم لمتابعة انشاء العمارات السكانية



الاستماع للشرح عن انشاء العمارات السكانية



الاعمال الجارية في المناطق السكانية



التجمع السكني الثالث



العمارات السكانية في التجمعات السكانية



العمارات السكانية



تفقد المحافظ للوحدات السكنية



تفقد المحافظ والنواب لمواقع التجمعات السكنية



جانب من الغعمارات الجاري انشاؤها



جانب من التنشاءات السكانية



جانب من العمارات السكانية بكفر الشيخ



جانب من جولة المحافظ ومجلس النواب



جانب من جولة مجلس النواب



جانب من ماكت العمارات



جولة المحافظ ونوابه



جولة لمحافظ كفر الشيخ



جولة محافظة كفر الشيخ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ



ماكت العمارات السكنية