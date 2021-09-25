محافظ قنا يترأس لجنة اختيار قيادات مديريه التنظيم والإدارة

قنا: صابر سعيد

ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم السبت أعمال اللجنة الدائمة لاختبار المرشحين لمنصبيّ مدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية، ومدير عام الإدارة العامة للموازنة وترتيب الوظائف، بعضوية كل من المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، وناجى صلاح مدير عام مديرية التنظيم والإدارة، وحمدي حسين المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة، و أحمد أبو المجد مدير ادارة الشئون القانونية بالديوان العام، و احمد عبد العاطي مدير ادارة الموارد البشرية بالمحافظة ،و صالح الخطيب مدير الشئون الإدارية بالمحافظة .

ومن جانبه أوضح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه تقدم للاختبارات 9 مرشحين، مؤكدًا أن الاختيار بين المتقدمين يتم طبقًا للمعايير والشروط بما يسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة لتطوير أداء العمل بالإضافة إلى التعرف على الإمكانيات البشرية لكل متقدم والإنجازات التي حققها والمؤهلات الحاصل عليها ومدى إلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلي فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي سوف يعمل بها.

وأضاف الداودي، بأن اللجنة وجهت عدد من الأسئلة للمتقدمين لقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية لديهم ومعرفة قدرتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات بما يحقق الأهداف التى تسعى اليها المنظومة الإدارية.