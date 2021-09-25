محافظ بنى سويف يعتمد فتح باب القبول بنظامى الحصة والعمل التطوعى لسد عجز المدارس

بنى سويف: هاني فتحي

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مذكرة مديرية التربية والتعليم بشأن فتح باب التطوع لحملة المؤهلات العليا التربوية الراغبين في العمل التطوعي، ونظام الحصة، بدايةً من غدًا الأحد وحتى 2 أكتوبر المقبل، وذلك بغرض سد العجز بالمدارس.

من جهته أوضح الأستاذ عمرو شحاتة وكيل الوزارة أنه تم تشكيل لجنة لدراسة الضوابط والآليات المنظمة لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس في ضوء الكتاب الدوري المشار إليه حيث تقرر فتح باب القبول للعمل التطوعي بالمجان بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك للراغبين من حملة المؤهلات العليا التربوية، وفق الضوابط والمعايير الآتية:

ــــ إعداد حصر بالتخصصات التي بها عجز على مستوى كل إدارة تعليمية

ــــ إجراء مقابلة شخصية للمتطوعين من خلال لجنة على مستوى الإدارات التعليمية في كل تخصص

ــــ تسكين الراغبين في العمل التطوعي بالمدارس التي بها عجز في ضوء الحصر الفعلي على مستوى الإدارة

ــــ مراعاة رغبة المتطوع في التسكين بالإدارة التي يرغبها وذلك في ضوء العجز

ــــ عدم تسكين الراغبين في العمل التطوعي بالمدارس التي بها ذويهم من الدرجة الأولى والثانية

ــــ عدم مشاركة المتطوعين في أعمال الامتحانات (وضع الامتحانات - لجان النظام والمراقبة)

ــــ عدم تكليف المتطوع بالإشراف اليومي

ــــ الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي ثلاث شهور (فصل دراسي)

ــــ تقديم طلب للعمل بنظام التطوع للسيد / مدير عام الإدارة التعليمية وإحالته للسيد / موجه أول المادة للتكليف بالعمل

ــــ اجتياز برنامج تأهيلي من خلال التوجيه الفني بالإدارة

ــــ ينحصر عمل المتطوع في مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة

حيث يتم منح المتطـوع شهـادة تقـديـر عـن الحـد الأدنى لمدة العمل التطوعي وشهادة خبرة بنهاية فترة عمله (عام كامل) بمدارس وزارة التربية والتعليم معتمدة من مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني

وبالنسبة للعمل بنظام الحصة:

"أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب ولديه خبرة سابقة في أعمال التدريس، أن تكون الأولوية للعمل بنظام الحصة لمعلمي المواد الأساسية، أن يكون حصر معدلات الحجز والزيادة على مستوى المديرية وليس الإدارة التعليمية، يتم تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة بهم، تسكين الراغبين في العمل بالمدارس التي بها عجز، مراعاة رغبة المتقدم في العمل بالحصة في التسكين بالإدارة التي يرغب العمل بها، عدم تسكين الراغبين في العمل بنظام الحصة بالمدارس التي بها ذويهم من الطلاب حتى الدرجة الثانية، عدم مشاركة المستعان بهم للعمل بنظام الحصة في أعمال الامتحانات ( وضع الامتحانات - لجان النظام والمراقبة )، عدم تكليف المستعان بهم بالحصة بالإشراف اليومي، يقدم طلب للسيد مدير عام الإدارة لرفعه للسيد / مدير المديرية لبحث مدى جواز العمل بالحصة من عدمه، يرخص للعمل بنظام الحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة، تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة وبما لا يجاوز (20جنيه) للحصة الواحدة على أن يتم الخصم على بند 2/4 ويتم الصرف بموجب كشف استحقاق معتمد من "مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أول المادة" وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة، لا يجاوز نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن (24 حصة ) أسبوعيا، عدم تحميل ميزانية الدولة أية أعباء مالية نتيجة للاستعانة بهؤلاء العاملين ،عدم أحقية المستعان بهم بالحصة في المطالبة بالتعيين مستقبلا على موازنة الدولة".