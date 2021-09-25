محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرية ميانة بمركز مغاغة.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

أجرى اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، جولة تفقدية اليوم السبت، لمتابعة أعمال المشروعات الجارى تنفيذها بالوحدة المحلية لقرية ميانة بمركز مغاغة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لمتابعة الموقف التنفيذى ميدانيا لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار فى تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمنى المحدد، حيث يجرى تنفيذ 394 مشروعا فى 16 قطاعا بقرى مركز مغاغة.

ويستهدف المشروع القومى لتطوير الريف المصري، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالى 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى "أبو قرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، وديرمواس" بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالى المستفيدين من المشروعات الخدمية التى سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

جاء ذلك بحضور، عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ووكلاء الوزارة ونواب رئيس المدينة وممثلى جهاز التعمير وأعضاء مؤسسة حياة كريمة والجهات المعنية.

وتابع المحافظ خلال جولته، أعمال توسعة مدرسة كفر المداورة بتكلفة 3مليون وكذلك أعمال تطوير مستشفى حميات مغاغة بكفر المداورة بتكلفة 30 مليون جنيه.

كما شملت جولة محافظ المنيا تفقد مشروع محطة رفع صرف صحى كفر المداورة وأعمال الصرف ومد الشبكات والتدعيم، حيث وجه المحافظ الشكر لأحد المواطنين لتبرعه بقطعة أرض، لإقامة محطة رفع الصرف الصحى عليها، كما تابع المحافظ الأعمال الجارى تنفيذها بمجمع الخدمات والمجمع الزراعى وكذلك التطوير الشامل لوحدة طب الأسرة بقرية ميانة، وشدد المحافظ على جميع العاملين بالمشروعات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة الطبية، حفاظا على سلامتهم .

وخلال الجولة التقى المحافظ، بعدد من أهالى القرية، حيث استمع الى ملاحظاتهم ومتطلباتهم وكذلك احتياجات المواطنين من المشروعات لتحديد أولويات التنفيذ من المشروعات المستهدفة بنطاق القرية، موضحا أن هناك متابعة دورية لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بصفة مستمرة للوقوف على الاحتياجات الفعلية وإزالة كافة المعوقات.