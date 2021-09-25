محافظ المنوفية يناقش رصف طرق منتهية المرافق بأشمون والشهداء ضمن "حياة كريمة"

المنوفية - محمد فتحى

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بتشكيل لجنة لمعاينة 4 طرق رئيسية على الطبيعة لعرض الموقف التفصيلى لهم من حيث إدخال المرافق (الصرف الصحى والغاز والكهرباء والاتصالات) تمهيدًا للبدء فى رصفهم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير واجهة الريف المصرى، مؤكدًا عقد لقاء أسبوعى لمتابعة آخر المستجدات وتذليل كافة العقبات، مشددًا بمحاسبة المقصرين فى عملهم والمتسببين فى وجود أى إهمال أو تقصير فى أى قطاع خدمى، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا موسعًا لمناقشة الموقف الحالى للطرق التى تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق بها بمركزى أشمون والشهداء تمهيدًا لرصفها.

حضر الاجتماع محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس أحمد أبو الروس رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى بوسط الدلتا، رئيس قطاع الكهرباء، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، ورئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، ومدير مديرية الطرق، ومدير عام غاز مصر، مدير الشركة المصرية للاتصالات، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز شبين الكوم والشهداء وأشمون والباجور وتلا ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام.

فى بداية الاجتماع، أكد محافظ المنوفية أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " كمشروع قومى عملاق يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وإحداث تغيير جوهرى فى حياتهم، مشددا على التنسيق الكامل وتوحيد الجهود بين كافة الجهات الخدمية والقطاعات المختلفة لضمان سرعة نهو الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المقررة كون المبادرة مشروع قومى وحيوى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتم مناقشة موقف أعمال الترفيق بالطريق الذى يربط مركزى الشهداء وشبين الكوم ( الشهداء، البتانون، الكوم الأخضر) بطول 10كم بتكلفة 30 مليون جنيه، وطريق يربط مركزى الشهداء ومنوف ( الشهداء، كفر عشما، العراقية، منشأة سلطان، منوف ) بطول 12كم بتكلفة 36 مليون جنيه، بالإضافة إلى طريق (25) يربط بين مركزى أشمون ومنوف (رملة الأنجب، شما، عزبة العرب ) بطول 5كم وبتكلفة 15 مليون جنيه، وكذا طريق (21) يربط بين مركزى أشمون ومنوف (أشمون، سمادون، الأنجب، شما، منوف) بطول 12كم وبتكلفة 36 مليون جنيه.

كما تم مناقشة نسب تنفيذ توصيل المرافق بعدد من الطرق بنطاق مركزى الشهداء وأشمون ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من حيث الصرف الصحى والغاز والكهرباء والاتصالات تمهيدًا للبدء فى خطة الرصف، وشدد المحافظ بتذليل المعوقات لسرعة الإنجاز وزيادة نسب تنفيذ الأعمال خلال مدة زمنية قصيرة.