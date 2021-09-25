محافظ المنوفية يصدر حركة محليات لرؤساء الوحدات القروية بالباجور والسادات

المنوفية -محمد فتحى

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، حركة محليات لرؤساء الوحدات المحلية القروية لمركزى الباجور والسادات، وذلك نظرا لضعف مستوى الأداء والتقصير فى إنجاز الأعمال، يأتى هذا فى إطار حرص محافظ المنوفية على الارتقاء بمستوى العمل بالجهاز الإداري للنهوض بمنظومة العمل المحلى وسرعة إنجاز المهام بما يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الحركة، تكليف نبيل عاطف الدسوقى رئيس الوحدة المحلية بمشيرف للعمل رئيساً للوحدة المحلية بكفر الخضرة، وكريمة كامل إبراهيم السيد رئيس الوحدة المحلية بسبك الضحاك للعمل رئيساً للوحدة المحلية بميت عفيف، وعماد عبد الحميد الباجورى رئيس الوحدة المحلية بميت عفيف للعمل رئيساً للوحدة المحلية بكفر الباجور، وسعيد قطب عبد الفتاح رئيس الوحدة المحلية بجروان للعمل رئيساً للوحدة المحلية ببى العرب، وصبرى أحمد عبد الرحمن رئيس الوحدة المحلية ببى العرب للعمل رئيساً للوحدة المحلية بسبك الضحاك.

كما شمل القرار، تكليف الشاذلى عكاشة حسين رئيس الوحدة المحلية باسطنها للعمل رئيس للوحدة المحلية بجروان وإسلام محمد صبحى سكرتير الوحدة المحلية باسطنها للعمل رئيسا للوحدة المحلية باسطنها وطه شوقى سيد أحمد باحث بإدارة التخطيط بالوحدة المحلية بمشيرف للعمل رئيسا للوحدة المحلية بمشيرف، وإيناس عفيفي إبراهيم رئيس الوحدة المحلية بكفر الباجور للعمل رئيسا للوحدة المحلية بفيشا الصغرى، و عودة كل من نبيل حسنى الجبلى رئيس الوحدة المحلية بفيشا الصغرى، ومحمد أنيس عبد الغفار رئيس الوحدة المحلية بكفر الخضرة للعمل بديوان عام المركز والمدينة.

كما تضمنت الحركة، تكليف هدى محمود مراد مدير العقود والمشتريات بمركز ومدينة السادات للعمل رئيسا للوحدة المحلية بالطرانة، وعصام محمد مرسى رئيس الوحدة المحلية بالطرانة للعمل سكرتير الوحدة المحلية بالخطاطبة البلد، فضلا عن عودة الشحات حميدة مبروك سكرتير الوحدة المحلية بالخطاطبة البلد إلى ديوان عام مركز ومدينة السادات.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي أنه لن يسمح بتهاون أو تقصير أي مسؤول في مهام عمله، مؤكداً حرصه على ضخ دماء جديدة لسرعة إنجاز المهام ، مؤكدا على تكثيف العمل الميداني والتواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين للارتقاء بمستوى النظافة والخدمات بشكل عام .