اليوم السابع
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محافظ الجيزة يعلن انتهاء تطوير كبارى مشاة "المطحن والمطافى" بحى جنوب.. صور

السبت، 25 سبتمبر 2021 11:44 ص
محافظ الجيزة يعلن انتهاء تطوير كبارى مشاة "المطحن والمطافى" بحى جنوب.. صور تطوير كباري مشاه المطحن والمطافى بحى جنوب
كتب سيد الخلفاوى

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تواصل محافظة الجيزة مجهودات رفع كفاءة كبارى المشاه بكافه الأحياء والمراكز لتيسير حركة تنقل المواطنين والتسهيل عليهم، وتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تطوير ورفع كفاءة كبارى مشاة المطافى والمطحن بشارع ربيع الجيزى وهى التى تربط بين أحياء العمرانية وجنوب الجيزة وبين مناطق المنيب والبكباشى والقصبجى.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن راشد تفقد أعمال التطوير التى تم الانتهاء منها والتى شملت رفع كفاءة السلالم وتدعيمها بالرخام والمساند الحديدية بالإضافة إلى تركيب كشافات إنارة ليد وطلاء جسم الكوبرى والممرات ومقاعد الجلوس وتركيب كاميرات مراقبة بالكبارى بالكامل لتدعيم عناصر الأمان .

وكلف المحافظ رئيس حى جنوب بضرورة تخصيص ورديات عمل لمتابعه حاله النظافة بالكوبرى على مدار اليوم وعدم السماح بتواجد المخلفات مع الاهتمام برفع كفاءة محيط الكبارى من حيث أعمدة الإنارة ورفع أى مخلفات .

وخلال الجولة حرص المحافظ على تفقد ممرات كبارى المشاه مشدداً على عدم السماح بوجود اى إشغالات أو باعه جائلين لعدم إعاقة حركة المارة

وشدد المحافظ على ضرورة إستكمال خطه تطوير ورفع كفاءة كبارى المشاه بكافه قطاعات المحافظة للتسهيل على المواطنين .

وعقب الجوله حرص محافظ الجيزة على تفقد حاله النظافه والإشغالات بشوارع ربيع الجيزى والبحر الأعظم و6 أكتوبر وميدان الجيزة مشدداً على ضرورة تكثيف حملات رفع الإشغالات وعدم السماح للمطاعم بالتعدى على الطريق العام .

 
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