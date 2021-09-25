قنا تواصل استعداداتها للاحتفال باليوم العالمى للسياحة

قنا صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أن منطقة آثار قنا بالتعاون مع الأجهزة المعنية تواصل استعداداتها للاحتفال باليوم العالمي للسياحة، المقرر إقامته بعد غد الإثنين الموافق 27 من شهر سبتمبر الجاري بفناء معبد دندرة، من خلال تنظيم فعاليات وعروض فنية متنوعة.

ومن جانبه، أوضح أيمن هندى مدير منطقة آثار قنا، أن الاحتفال يهدف إلى الترويج للآثار الفرعونية والإسلامية والقبطية التى تتمتع بها المحافظة بما يسهم فى تنشيط السياحة وجذب المزيد من الزوار وتحسين صورة مصر أمام العالم .

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة جاء بناء على قرار الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في دورتها الثالثة في سبتمبر عام 1979، بتأسيس يوم عالمي للسياحة فى 27 سبتمبر من كل عام، وذلك ابتداءً من عام 1980، من أجل زيادة الوعي في المجتمع الدولي بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية .