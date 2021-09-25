اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 سبتمبر 2021 03:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

فرص عمل بالآلاف.. متحدث التنمية المحلية يرصد بالأرقام نتائج مبادرة مشروعك

السبت، 25 سبتمبر 2021 10:39 م
فرص عمل بالآلاف.. متحدث التنمية المحلية يرصد بالأرقام نتائج مبادرة مشروعك جانب من المداخلة
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، دشن فى النصف الثانى من عام 2015، لكن حجم العمل والطفرة حدثت من 2018 حتى تاريخه، وساهم منذ بدء العام المالى الحالي 2021/2022 من يوليو الماضى حتى هذه الفترة فى تنفيذ 3500 مشروع، بقروض تجاوزت الـ 746 مليون جنيه. 
 
وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، على برنامج "مانشيت"، والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم على فضائية إكسترا نيوز، إن هذه المشروعات ساهمت فى توفير فرص عمل حقيقية لأصحابها بواقع 32 ألف فرصة عمل. 
 
وأشار الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى إنه منذ تدشين المبادرة حتى تاريخه، نتحدث على 180 ألف مشروع تقريبا، بإجمالى قروض مع 6 بنوك وطنية بمشاركة استراتيجية تجاوزت الـ 21 مليار جنيه، ووفرت فرص عمل حقيقية لمليون و125 ألف فرصة عمل. 
 

التنميه المحليه

مشروعك

مبادره مشروعك

وزاره التنميه المحليه

خالد قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة