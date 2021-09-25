غلق 3 مقاه وضبط 80 ألف قطعة شيكولاته منتهية الصلاحية خلال حملة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت حملات ليلية بمدينة دسوق من غلق مقاهى، لضبط 31 شيشة، كما تمكنت من تحرير عدد من المحاضر للمخالفين من أصحاب المحال، لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، ضمن الحملات التى وجه بتنظيمها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إن الحملة ضمن الحملات التى وجه بها محافظ كفر الشيخ، وتمكنت من ضبط 31 شيشة بـ3 مقاهى بدسوق، وما زالت الحملات مستمرة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى رفع الإشغالات، كما تمكنت حملة مجلس مدينة دسوق من اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه بناء دور خامس مخالف بقرية جماجمون التابعة للمركز.

وأكد شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أن حملة جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع مجلس مدينة سيدى سالم وإدارة التموين، تمكنت من ضبط مخزن سلع غذائية يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على 42500 قطعة شيكولاته بدون بيانات توضح مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمى ويشتبه فى كونها صالحة، وضبط 40 ألف قطعة حلوى مستوردة مدون عليها صنع فى تركيا بدون مستند يدل على مصدرها الفعلى، كما تم ضبط محل لبيع المستلزمات الطبية يعمل بدون ترخيص، وتم التحفظ على 490 قطعة مستلزمات مستوردة بدون مستند يدل على مصدر تلك المنتجات وذلك بالمخالفة لأحكام القانون وتم التحفظ على المضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة.



حملة مكبرة بدسوق تضبط شيش مخالفة



المضبوطات خلال الحملة



تشميع المخالفات