طقس الخليج.. حار بالسعودية والبحرين والكويت وغائم بالإمارات

كتب محمد جمال

تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية، للطقس اليوم حيث يكون حار بالمملكة العربية السعودية، وصحو فى الإمارات ، وإلى التفاصيل

السعودية

يبقى الطقس حارا إلى شديد الحرارة في عموم المناطق بينما يكون معتدلاً فوق المرتفعات الجنوبية الغربية.



تستمر فرصة هطول زخات رعدية من الامطار محلية الطابع والشدة على أجزاء من جنوب غرب المملكة وصولاً لاجزاء من الطائف وأجزاء من مرتفعات شرق وجنوب مكة المكرمة.



وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة في اجزاء من منطقتي الشرقية والرياض إدارياً تنشط في بعض النطاقات بحيث تثير الغبار في بعض النطاقات بينما تكون شمالية غربية نشطة في اجزاء من المناطق الغربية وسواحل البحر الاحمر قد تعمل على اثارة الغبار الخفيف ببعض المناطق الداخلية.

ليلاً

يكون الطقس دافئ في عموم المناطق بينما يكون معتدلاً على المرتفعات الجنوبية الغربية.



استمرار فرص الأمطار على أجزاء محدودة من جنوب غرب المملكة.



وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة في عموم المناطق.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون رطباً أحياناً وحاراً نسبياً خلال النهار.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً بعد الظهيرة.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام.



درجة الحرارة: العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 85% والصغرى 20%.

الكويت

ليلًا مائل للحرارة إلى معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة، والصغرى تبلغ 25 درجة، ونهارًا حار والرياح شمالية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة والعظمى 42 درجة.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، كما توقع المركز أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الأحد، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة الغبار والأتربة، وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن حركة الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.



وأشار إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 15:21 والثاني عند الساعة 03:51 والجزر الأول عند الساعة 08:58 والثاني عند الساعة 21:44.



ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 11:24 والثاني عند الساعة 00:59 والجزر الأول عند الساعة 18:08، والثاني عند الساعة 06:18.