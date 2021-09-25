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ضوابط نجاح تلاميذ الصف "الرابع الابتدائى" فى التقييم بداية من العام الجديد

السبت، 25 سبتمبر 2021 07:00 ص
ضوابط نجاح تلاميذ الصف "الرابع الابتدائى" فى التقييم بداية من العام الجديد طلاب مدارس ـ
محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات تقدير نجاح الطالب وانتقاله للصف للأعلى في العام الدراسي الواحد،  بالصف الرابع الابتدائى، ونرصد فى التقرير التالى ضوابط النجاح واحتساب الدرجات.

- تُحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد في الفصل الدراسي من خلال مجموع درجات الاختبارات الثلاثة والمهام الأدائية ودرجات المواظبة.


ـ يؤدى الطالب 3 اختبارات فى الترم الواحد.


ـ يخصص 15 درجة على اختبار الشهر الأول.


ـ 15 درجة على اختبار الشهر االثانى.


الاختبار الثالث " الفصل الدراسى" 30 درجة.


ـ تخصص 35 درجة على المهام الأدائية.


ـ 5 درجات للمواظبة.


- مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان.


- يتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2) على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان.

- التربية الفنية والرياضية والموسيقية لا يعتبر الطالب ناجحًا إلا عند حضوره نسبة لا تقل عن٨٠٪ من عدد الحصص في كل منها.


- يتم تقييم طلاب الدور الثانى على ما درسوه فى الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط.


- في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني عليه بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى.
 


التربية والتعليم

ضوابط نجاح طلاب رابعة ابتدائى

تقييم طلاب الرابع الابتدائى

اليوم السابع بلس

التعليم

الصف الرابع

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