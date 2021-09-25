"صيادلة الغربية" تحقق مع زوجة بيطري متهم بقتل طفلة لسماحها له بإدارة صيدليتها

الغربية - مصطفى عادل

كشف الدكتور هاني دنيا نقيب صيادلة الغربية، تفاصيل مثيرة في واقعة وفاة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، عقب حصولها على حقنتين على يد طبيب بيطري داخل صيدلية بقرية الفرستق مركز بسيون.

وقال"دنيا" لـ اليوم السابع" أن مرتكب الواقعة يعمل طبببا بيطريا، ويعمل في الصيدلية ويديرها بدلا من زوجته الصيدلانية" ام.ا"، بالمخالفة للقانون، مؤكدا أن الواقعة لن تمر مرور الكرام، وأن المتهم تم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة.

وأوضح الدكتور هاني دنيا أنه وجه بسرعة فتح تحقيق عاجل مع الصيدلانية صاحبة الصيدلية زوجة المتهم لسماحها لغير صيدلي بمزاولة المهنة بالمخالفة للقانون.

وأكد أن العقوبة التي تنتظر الصيدلانية وفقا للقانون أما الحبس سنه أو غرامة 200 جنيه، كاشفا أن النقابة تلقت مؤخرا عدة شكاوي بوجود اعلان للطبيب المتهم على صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك بعنوان صيدلية د. خالد ناصف رغم أنه غير صيدلي والصيدلية ملك لزوجته، وتم تكليف لجنه من النقابة بفحص هذه الشكوى.

وشهدت قرية الفرستق التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، واقعة مؤسفة بعد وفاة الطفلة منار عبده محمود النجار 4 سنوات، بعد أن أعطاها طبيب بيطري حقنتين أودت بحياتها داخل صيدلية زوجته بالقرية، حيث ذهبت بها والدتها للصيدلية بعد شعورها بارتفاع درجة حرارتها، وتم القبض على الطبيب وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة القضية.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى بسيون بوصول الطفلة منار عبده 4 سنوات فى حالة إعياء شديد وتم تحويلها لمستشفى المنشاوى بطنطا ووفاتها.

وبسؤال أهليتها قرروا أن والدتها توجهت بالطفلة للصيدلية بعد ارتفاع درجة حرارتها، وأعطاها الطبيب المتواجد بالصيدلية ويعمل طبيبا بيطريا ويقف فى صيدلية زوجته، حقنتين تسببت فى فقدانها الوعي وتم تحويلها للمستشفى وتوفيت، واتهمت أهليتها الطبيب بالتسبب فى وفاتها، تحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وحبس الطبيب 4 أيام على ذمة التحقيقات.