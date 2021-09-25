اليوم السابع
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صحة الدقهلية: فحص 80 ألف سيدة منذ بداية مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

السبت، 25 سبتمبر 2021 08:27 م
صحة الدقهلية: فحص 80 ألف سيدة منذ بداية مبادرة العناية بصحة الأم والجنين محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن فحص حوالى 80 ألف سيدة منذ انطلاق مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، وهى إحدى مبادرات 100 مليون صحة، والتى تهدف إلى الكشف المبكر للأم الحامل عن إحدى ثلاث إصابات خطيرة تنتقل للجنين وتسبب أعراض خطيرة وهى التهاب الكبدى B ومرض نقص المناعة البشرى ومرض الزهرى، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناتجة عن تلك الأمراض.

 

واوضح وكيل الوزارة أن المبادرة تشمل "إجراء فحص إكلينيكي" لتقييم الحالة العامة للسيدات الحوامل ما فوق 18 سنة وحالة الجنين واكتشاف عوامل الخطورة التى قد تصاحب الحمل طبقا للبروتوكول المطبق من رعاية الامومة والطفولة لمتابعة الحوامل، من خلال فريق طبى مدرب مع الحفاظ على خصوصية وسرية البيانات كما اوضح مكى انه يتم تقديم الخدمة من خلال 350 وحدة ومركز طب اسرة بالمحافظة.

 

ودعى مكى جميع السيدات الحوامل بضرورة التوجه إلى الوحدات المعنية بالمبادرة للاطمئنان على صحتهم وحماية الجنين واوضح أنه فى حالة ثبوت إصابة الأم يتم الإحالة مباشرة على المستشفى المخصصة لتلقى بروتوكول العلاج اللازم.

 


الدقهليه

صحه الدقهليه

مبادرة 100 مليون صحة

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