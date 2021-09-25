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سامح شكرى: لابد من تنفيذ الاستحقاقات المتفق عليها من قبل الأشقاء بليبيا

السبت، 25 سبتمبر 2021 11:13 م
سامح شكرى: لابد من تنفيذ الاستحقاقات المتفق عليها من قبل الأشقاء بليبيا سامح شكرى وزير الخارجية
ماجد تمراز

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تحدث سامح شكرى وزير الخارجية، عن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التى يترأسها عبدالمجيد دبيبة، موضحًا: "نركز على الاستحقاقات الخاصة بالتوافق فى منتدى الحوار الوطنى الليبى، وهناك توافق دولى فى كل الاتصالات على تنفيذ الاستحقاقات، الأمر لا بد أن يأخذ مجراه وأن يتم تنفيذ الاستحقاقات التى توافق عليها الأشقاء فى ليبيا".

وأضاف شكرى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذى يعرض عبر قناة «on»، أن الدكتور محمد المنيفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى قد أدلى بتصريح وتوجيه باستمرار عمل الحكومة واضطلاع مجلس النواب بمسؤوليته ووضع قانون الانتخاب البرلمانى بعدما وضع قانون الانتخاب الرئاسى حتى يتم تنفيذ الاستحقاق الانتخابى.

 


وزير الخارجية

ليبيا

الأزمة الليبية

الانتخابات الليبية

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