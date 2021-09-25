اليوم السابع
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زيادة الإقبال على شاطئ رأس البر مع استقرار حالة البحر.. فيديو وصور

السبت، 25 سبتمبر 2021 04:01 م
زيادة الإقبال على شاطئ رأس البر مع استقرار حالة البحر.. فيديو وصور زيادة الإقبال على شاطئ رأس البر
دمياط معتز الشربينى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان "البحر هنا شكل تانى.. زيادة الإقبال على شاطئ رأس البر مع استقرار حالة البحر"، حيث شهد بلاج شاطئ رأس البر إقبالا ملحوظا من رواد الشاطئ اليوم السبت.

وحرص أغلب رواد الشاطئ على الاستمتاع بالبحر والسباحة والعوم بعد استقرار حالة البحر.

وكانت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بالتنسيق مع إدارة الشاطئ قد حركت سيارة بمكبرات صوتية أمس الجمعة نحذر المواطنين من رواد المصيف من النزول إلى البحر بسبب ارتفاع الأمواج وشدة الرياح وشدة السحب.

وأشاد رواد شاطئ البلاج بجهود الوحدة المحلية برئاسة اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة رأس البر فى تطوير منظومة النظافة ونظافة الشاطئ.

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